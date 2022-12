Was Eltern in der Erkältungswelle tun können

mir ist es vor Kurzem so wie vielen Eltern in diesen Tagen ergangen: Ich musste mit dem hustenden Nachwuchs zur Kinderärztin. Die Medizinerin wirkte leicht gestresst, als sie im Behandlungszimmer erschien. „Manche Eltern denken, sie können ihr Kind nicht selbst in der Schule krankmelden“, sagte die Ärztin. Können sie das tatsächlich? Ja, sagte die Ärztin, und das würde die angespannte Situation in der Praxis etwas entlasten. Ich bin dem Thema in einer Recherche auf den Grund gegangen.