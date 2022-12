News und Proteine aus Halle

Wie geht's weiter in der Großen Steinstraße 34? Und: Hightech-Medizin von der Saale.

geht es Ihnen auch so, dass Sie bei moderner Spitzentechnologie fast automatisch an Unternehmen und Forschungseinrichtungen in weit entfernten Weltregionen denken? Bei mir ploppt da vor allem das fast schon sprichwörtliche Silicon Valley auf.

Völlig unnötig, denn gleich um die Ecke forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an Projekten, die mindestens ebenso spannend sind. Zum Beispiel war ich vor einigen Tagen bei einem Unternehmen auf dem Weinberg Campus im Nordwesten Halles, das sich auf die Entwicklung hochspezialisierter Proteine für medizinische Anwendungen fokussiert hat. Und die könnten noch von sich reden machen – etwa bei Therapien gegen Krebserkrankungen. Den Link zu meinem Bericht finden Sie, neben weiteren aktuellen News aus Halle, in diesem Newsletter.

Und wissen Sie auch, welchen Vorteil wir Menschen gegenüber Proteinen haben? Achtung, jetzt wird's flach:

Proteine haben kein Wochenende.

In diesem Sinne – ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende und einen schönen dritten Advent!

