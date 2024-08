Hier in Halle, Newsletter vom 20. August 2024

dass jemand Gas mit Bremse verwechselt, hört und liest man öfter in den Medien. Passieren kann das sicherlich. Schön ist es allerdings nicht, wenn im Internet über die Betroffenen hergezogen wird. Dazu äußert sich nun der Ehemann der Frau, die in das Parkhaus am Hansering gestürzt ist. Er schildert, wie der Unfall passiert ist und verrät, wie es seiner Frau geht.