In Halle brennen wieder Autos - Erinnerungen an Stunden der Angst in der Harz-Mensa

in den vergangenen Wochen haben in Halle immer wieder Autos gebrannt. Und zwar in ganz unterschiedlichen Bereichen des Stadtgebietes. An diesem Wochenende hat es erneut Vorfälle gegeben. Mehrere Autos wurden angezündet, Zeugen haben aber auch verdächtige Personen gesehen.