Hier in Halle, Newsletter vom 6. September

dieser Tage hatte ich Gelegenheit, mit einer Halle-Rückkehrerin zu sprechen. Nach Jahren im Ausland außerhalb von Europa lebt sie nun wieder an der Saale – und ist hochzufrieden. Sie sei angenehm überrascht, wie die Stadt sich während ihrer Abwesenheit weiterentwickelt habe, lobte sie ihre alte und neue Heimat in wenn nicht den höchsten, dann doch aber in hohen Tönen. „Alles richtig gemacht“, freute sich die Frau.