Stadtrat lobt „Warnsystem“ für marode Kitas in Halle | Tränen im Gerichtssaal in Halle - Angehörige der Mutter des toten Babys im Zeugenstand |Was bringt Halle das Zukunftszentrum, Herr Bürgermeister?

die Ludwig-Wucherer-Straße und das Reileck sind Dreh- und Angelpunkt im halleschen Norden. Viele Familien sind dort täglich unterwegs. Der tragische Unfall vor einer Woche hat verdeutlicht, wie sehr die Menschen den Verkehr im Blick behalten müssen. Die Stadt will die Hauptverkehrsstraße nun sicherer machen. Was geplant ist und was Passanten, eine Händlerin und Politiker dazu sagen, habe ich für sie in der heutigen Ausgabe der MZ recherchiert.