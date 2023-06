Neues am wohl ersten heißen Tag

Hier in Halle, Newsletter vom 20. Juni 2023

er hat mit soviel Vorfreude begonnen, der Rosenmontag in Halle. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause durften die Karnevalisten endlich wieder durch die Stadt ziehen. Der Zug war gerade am Moritzburgring angekommen, als die Nachricht von einem schweren Unfall die Runde machte. Eine junge Frau war unter einen Lkw geraten, später erlag sie im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Nun hat die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen zum Geschehen abgeschlossen. Wie die Behörde den Fall einschätzt, hat Dirk Skrzypczak in Erfahrung gebracht.