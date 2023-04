Hier in Halle, Newsletter vom 17. April 2023

möglicherweise waren Sie nicht dabei, und dann haben Sie wirklich etwas verpasst: Das Kunstmuseum Moritzburg und die Kunsthalle Talstrasse haben am Samstagabend zur Picasso-Nacht eingeladen. Besucher konnten jede Menge Kunst besichtigen, sich selbst künstlerisch betätigen und sogar tanzen. Für beide Häuser war eine Veranstaltung in dieser Form eine Premiere. Und weil sie so gut ankam, sieht es ganz danach aus, als würde es nicht die letzte bleiben.