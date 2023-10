Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

ich bin in meinem Leben bisher drei Mal umgezogen. Probleme gab es dabei selten. Außer beim letzten Mal, als die Verwaltung versuchte, mir Dinge in Rechnung zu stellen, für die ich nicht zahlen muss. Ärgerlich war das schon, aber nach ein paar Gesprächen konnte es sich zum Glück auch klären. So ein glimpfliches Ende hat es bei einigen Mietern in Halle allerdings nicht. Denn die Einwohner aus der Offenbachstraße kämpfen schon lange mit ihrer Verwaltung und den Zuständen in ihrem Zuhause. Nun droht das nächste Problem: Das Wasser soll abgestellt werden. Mein Kollege Marvin Matzulla erzählt Ihnen genauer, wie es dazu kommen konnte.