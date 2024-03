Sonderausstellung „Magie - Das Schicksal zwingen“ im Landesmuseum ist offiziell eröffnet. Tauben sind ein Problem am Feininger-Gymnasium - da wird Magie nicht helfen.

Magische Zeiten in Halle

Hier in Halle, Newsletter vom 1. März

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Voodoo-Zauber im Landesmuseum: Mit viel Prominenz ist am Donnerstagabend die neue Sonderausstellung „Magie - Das Schicksal zwingen“ eröffnet worden. Für die MZ war auch ich dabei. 200 Objekte aus sieben Ländern zeigen, wie sehr Glücksbringer, Zauber, Aberglauben, aber auch Wunderheilmittel und Schutzobjekte früher wie heute Teil des Lebens der Menschen sind. Sie sehenswerte Schau ist ab heute bis 13. Oktober für die Öffentlichkeit zu sehen, wochentags außer montags von 9 bis 17 Uhr, am Wochenende und an feiertaqgen von 10 bis 18 Uhr.