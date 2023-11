Bürgermeister glaubt an den Erfolg des Zukunftszentrums - Mieterverein kritisiert den Mietspiegel

Magische Fracht trifft in Halle ein

kurz vor Weihnachten, genauer gesagt am 19. Dezember, starten im Bergzoo Halle die Lichterwelten. Dann werden nicht die Tiere die Hauptattraktion im Zoo sein, sondern die funkelnden und leuchtenden Figuren, die über das Gelände verteilt zu sehen sind. Doch um die Besucher zum Staunen zu bringen, muss die magische Welt erst einmal aufgebaut werden. Mein Kollege Dirk Skrzypczak war dabei, als die magische Fracht in einem Überseecontainer aus Rotterdam in Halle ankam.