Hier in Halle, Newsletter vom 12. April Luwu als Staufalle - Sparkasse zahlt Zinsen - Drogendealer in Spanien geschnappt

Eine neue Großbaustelle wird für Autofahrer zum Verhängnis. Im Star Park an der A14 stehen neue Investitionen an. Was es mit einer „Elefantenrunde“ in Halle auf sich hatte.