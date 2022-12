Leitfaden für Halles Verwaltungsmitarbeiter/innen

seit ich vor einigen Wochen eine Bestellung in den USA aufgegeben habe, bekomme ich ständig Mails, die mich darauf hinweisen, dass entweder meine Adresse falsch angegeben wurde oder das Paket längst in irgendeinem ominösen Lager liegt. In jedem Fall sollte ich doch bitte auf den Link in der jeweiligen Mail klicken, um die Sache richtigzustellen. Die Zuschriften schienen mir aber reichlich unseriös. Alle Aufforderungen habe ich daher geflissentlich ignoriert. Die Dauerbefeuerung mit neuen Nachrichten ließ mich aber doch unruhig werden. Schließlich fragte ich direkt bei der Absenderin in den USA nach. Ihre Antwort: Das Päckchen wurde gestern in den Flieger geladen und ist auf dem Weg zu mir. Ein Glück.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 3 Tage >>testen<<.