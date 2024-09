HIER IN HALLE, NEWSLETTER VOM 4. SEPTEMBER 2024

wenn Clubbetreiber sich zurückziehen, so fürchtet man immer gleich, das damit auch dem Club das baldige Aus droht. Im Falle des Hühnermanhattans in der Hordorfer Straße scheint dies aber nicht der Fall zu sein. Einer der bekanntesten halleschen Clubs hat nun einen Betreiberwechsel angekündigt. Was bisher dazu bekannt ist, lesen Sie hier.