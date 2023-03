Ein Moment in Zeit und Raum und ein Blick in die Zukunft - auf Halles Kultursommer

noch genau ein Tag - und in Halle wird das neue Planetarium eröffnet. Dazu habe ich einen ganz persönlichen Moment der Erkenntnis. Denn am Dienstag erst bin ich von einem MZ-Termin von der Pferderennbahn (Genaueres dazu können Sie in einer der nächsten Ausgaben lesen) über die Hochstraße von Neustadt stadteinwärts Richtung Halle gefahren. Ein kurzer (!) Seitenblick nach rechts - und ich hatte das einstige Gasometer am Holzplatz im Blick. Ich kenne es seit meiner Kindheit (und die ist zugegeben lange her) als eine Industrie-Ruine, der man ehrlicherweise keine große Beachtung geschenkt hat. Bisher.