Hier in Halle, Newsletter vom 13. November 2024

bald ist von ihm nichts mehr zu sehen: Dem einsturzgefährdeten Haus an der Waisenhausmauer. Am Montagabend starteten dort die Abrissarbeiten, die von einigen sicher herbeigesehnt werden. Denn auf Grund der Gefahr können dort keine Straßenbahnen langfahren. Nun finden zumindest in der Nacht Arbeiten statt.