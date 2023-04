Hier in Halle, Newsletter vom 19. April Kartenzahlung erwünscht!

Erstmals Hip-Hop und Elektromusik am letzten Schultag in Halle | Richtfest für neue Seniorenresidenz in der Altstadt von Halle | Nach Halle in die Lehre - Warum ein Äthiopier bei KSB für ein Werk in Bremen ausgebildet wird