zuletzt stellte ich mir häufiger die Frage: Auf welcher Seite des Autos war noch gleich der Tankdeckel? Weil mein Auto für eine Weile in der Werkstatt war, musste ich nämlich verschiedene Mietwagen mit Sprit füttern. Und doch blieb es mir zum Glück erspart, den Schlauch zum Tanken um den ganzen Wagen zu ziehen - was man eben macht, falls das Auto doch mit der falschen Seite an der Zapfsäule parkt. Es gibt da nämlich einen Trick, von dem ich erst seit Kurzem weiß – aber genau zur rechten Zeit erfahren habe: Das kleine Dreieck auf so ziemlich jeder Tankanzeige im Cockpit hat tatsächlich eine Funktion. Es zeigt auf die Seite des Autos, auf der sich der Tankdeckel befindet.

