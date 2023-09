Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

vielleicht haben Sie ja schon einmal von der Interkulturellen Woche in Halle gehört. Die findet jedes Jahr statt, ging auch schon mal zwei Wochen am Stück, und stets gibt es dann zahlreiche Veranstaltungen rund ums große Themenfeld „kulturelle Vielfalt“. In diesem Jahr fällt die Interkulturelle Woche nun mitten in die Debatte um Jugendgangs und Kriminalität, die nicht allein, aber eben auch von Migranten ausgeht. Sowohl zu kriminellen Ausländern als auch zum Sinn und Zweck - und zum Programm - der Interkulturellen Woche haben sich nun Vertreter des Verbandes der Migrantenorganisationen Halle und der Stadt geäußert. Denn die Stadt und der Migrantenverband kooperieren bei der Woche.