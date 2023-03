Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) wird weiterhin suspendiert bleiben. Das hat das Landesverwaltungsamt am Mittwoch entschieden. Die Begründung ist bemerkenswert: Es geht inzwischen nämlich gar nicht mehr nur um die Impfaffäre, sondern um eine Vielzahl an Vorwürfen, die am Ende darauf hinauslaufen könnten, dass Wiegand so oder so aus dem Amt enthoben werden kann.

Mein Kollege Dirk Skrzypczak hat mit dem Rechtsanwalt des OBs gesprochen, der jetzt erneut vor Gericht ziehen will. Seit fast zwei Jahren ist Wiegand nun schon im Zwangsurlaub. Zwei Mal ist er vor Gericht bereits mit Eilanträgen gescheitert. Ob er sich tatsächlich strafbar gemacht haben könnte, entscheidet demnächst das Oberlandesgericht.

In Halle geht derweil das normale Leben weiter. Zum Beispiel im Maya Mare. In dem Badeparadies ist aktuell das Wasser abgelassen, damit jede einzelne Fließe geputzt werden kann. Meine Kollegin Katja Pausch hat mit den Verantwortlichen gesprochen. Nächste Woche soll es in dem Bad eine neue Attraktion geben! Wir halten Sie auf dem Laufenden.

