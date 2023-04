Wie der Holocaustgedenktag in Halle begangen wurde - Welcher spektakuläre Betrugsfall bald in Halle verhandelt wird

HIER IN HALLE, NEWSLETTER VOM 18. APRIL 2023

was macht eigentlich ein Krankenhaus, wenn der Strom ausfällt? Speziell für das Krankenhaus Martha-Maria in Halle-Dölau war diese Frage zuletzt nicht nur eine theoretische. Die Klinik musste auf mehrere Stromausfälle reagieren - und hat dies auch getan. Wie es dem Haus gelingt, die Versorgung der Patienten trotzdem am Laufen zu halten und die medizinische Versorgung nicht zu gefährden, habe ich von den Verantwortlichen vor Ort erfahren.