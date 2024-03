Zwei neue Pächter wollen den Pappelgrund in Teutschenthal bis zur Badesaison wieder herrichten, eine Schlafcoachin berät junge Eltern und am Wochenende lohnt sich der Blick in die Töpferwerkstatt in Dobis.

die Badesaison lässt zwar noch auf sich warten, doch diese Nachricht steigert die Vorfreude: Für den Pappelgrund in Teutschenthal gibt es zwei neue Pächter. Wie die Hallenser das verwahrloste Areal wieder in ein angesagtes Strandbad verwandeln wollen, berichtet Luisa König in der aktuellen Ausgabe.

Babys und Schlaf - diese Kombination bringt wahrscheinlich die meisten jungen Eltern irgendwann einmal zum Verzweifeln. Coachin Juliane Telle hat dieses Thema für sich entdeckt und will anderen Familien zu mehr erholsamer Nachtruhe verhelfen.

Sie haben noch keine Pläne für das Wochenende? Wie wäre es mit einem Besuch in Dobis: Zum Tag der offenen Töpfereien lädt Susanne Schröder in ihre Werkstatt ein. Welche weiteren Keramiker sich in unserem Verbreitungsgebiet an dem Tag beteiligen, erfahren Sie ebenfalls in ihrer MZ vom Wochenende.

Ich wünsche Ihnen eine möglichst erholsame Zeit,

Ihre Tanja Goldbecher