Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

es ist Freitag, und schon wieder steht ein ereignisreiches Wochenende bevor. So lockt am Sonntag nicht nur der Tag des offenen Denkmals, der übrigens bundesweit begangen wird - und das inzwischen in seinem 30. Jahr. Auch ein anderes, indes halle-typisches Fest feiert ein Jubiläum: Halles zehntes Fontänefest, das ebenfalls am Sonntag zum bunten Treiben rund um das imposante Wasserspiel auf der Ziegelwiese einlädt. Im Zentrum steht - logisch - die Fontäne, die ihrerseits in diesem Jahr wiederum selbst ein Jubiläum begehen kann. Denn seit genau 55 Jahren sorgt eine Pumpe dafür, dass die mit 80 Metern dritthöchste Fontäne Europas hoch hinaus sprudelt. Was es mit der Pumpe auf sich hat und wem es zu verdanken ist, dass sich Hallenser und Besucher der Stadt an dem gewaltigen, in die Höhe schießenden Wasserstrahl erfreuen können, hat mein Kollege Dirk Skrzypczak recherchiert - in der gedruckten wie auch in der Online-Version der Mitteldeutschen Zeitung können Sie die Geschichte lesen. Dort finden Sie auch das Festprogramm zum 10. Fontäne-Fest am Sonntag.