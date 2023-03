Hund jagt Reh zu Tode - Havag setzt an Haltestellen auf digitale Technik

Hetzjagd in Kröllwitz

Hier in Halle, Newsletter vom 3. März

Geschichten gibt's manchmal, von denen man glaubt, die gibt es nicht. Und doch hat sich jüngst in Halle ein Vorfall ereignet, der eher im Wilden Westen passiert sein könnte als im beschaulichen Kröllwitz. Dort hat ein von der Leine gelassener Jagdhund ein Reh so lange gehetzt, dass es zu einem traurigen Ende gekommen ist - für das Wildtier. Die Zusammenhänge hat meine Kollegin Annette Stolze-Herold recherchiert - lesen können Sie die Geschichte online und in der Papier-Ausgabe der Mitteldeutschen Zeitung vom Freitag. Dabei erfahren Sie auch, welche Konsequenzen die Stadt aus diesem blutigen Drama zieht.