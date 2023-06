Pfadfinder beten für Brandstifter | Drachenbootcup Osendorfer See

Hier in Halle, Newsletter vom 19. Juni 2023

hinter uns liegen einige heiße Tage. Das meine ich nichtmal (nur) in Bezug auf das Wetter, das vor

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

allem am Sonntag für schwitzende Hallenser sorgte (bis zu 27 Grad im Schatten), sondern auch auch in Bezug auf Feuer. Brandstiftungen genauer gesagt. Davon gibt es nämlich immer wieder einige in Halle.