Hier in Halle, Newsletter vom 7. März

Der Arbeitskampf ist ein hohes Gut. Dass Gewerkschaften für ihre Mitglieder um mehr Lohn mit Arbeitgebern ringen, wird für die Allgemeinheit schmerzhaft. So wie am Frauentag. Dann sollen in Halle Kitas und Schulhorte bestreikt werden. Eltern müssen nach Alternativen für die Betreuung sorgen. Das sorgt neben Verständnis für die Streikenden auch für Frust.