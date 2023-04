Was ältere Menschen sich wünschen und welche Sorgen sie sich machen - Warum Studenten in Halle protestieren

Matthias Lux vom Förderverein „Pro Halle“ spricht gar von einer „Sensation“, die sich gerade anbahnt. Und tatsächlich ist es etwas Besonderes, was gerade am Holzplatz passiert. Der dortige Solebrunnen wird nämlich reaktiviert. Bald schon soll es wieder in Halle geförderte Sole geben. Das steht der Salzstadt Halle natürlich gut zu Gesicht. Was derzeit am Holzplatz passiert und was mit der Sole später einmal angestellt werden soll, habe ich bei einem Vor-Ort-Termin erfahren.