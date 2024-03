sind Sie schon in die Fahrradsaison gestartet? Zum Beginn empfiehlt es sich in jedem Fall, das eigene Rad erst einmal aus dem Winterschlaf zu holen. Sprich: Staub abwischen, Kette ölen. Den Dienst bieten auch Fahrradgeschäfte in Halle an und werfen dabei natürlich einen professionellen Blick aufs Zweirad und seine Tauglichkeit. Die Nachfrage ist da, wie meine Kollegin Tanja Goldbecher erfahren hat.

Für großes Medieninteresse sorgte indes am Mittwochmorgen ein Prozessauftakt am Landgericht Halle. Auf der Anklagebank: Halles suspendierter Oberbürgermeister Bernd Wiegand. Mein Kollege Dirk Skrzypczak war zum Prozessauftakt im Gericht.

Statt im Gericht wurde kürzlich auch im Gestaltungsbeirat der Stadt gestritten. Es ging um eine Baulücke, die seit Jahren in der Kleinen Steinstraße klafft und um das Bauprojekt, das die Lücke schließen soll. Denn das sorgt keinesfalls nur für Begeisterung. Meine Kollegin Katja Pausch informiert über die Hintergründe.

Über die Entwicklung des größten Stadtteils von Halle, nämlich Neustadt, hat meine Kollegin Silvia Zöller mit dem Soziologieprofessor Reinhold Sackmann gesprochen. Wie er die Entwicklung von Neustadt in den letzten zehn Jahre einschätzt und was sich dort seiner Ansicht nach noch dringend tun muss, lesen Sie hier.

