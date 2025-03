Lesen Sie im heutigen Newsletter, welche Dienstanweisungen Alexander Vogt erteilt hat, wie viel Halle in der Leipziger Buchmesse steckt und warum die Bootsschenke „Marie-Hedwig“ verschwunden ist.

Hier in Halle, Newsletter vom 28. März 2025

Halles neuer Oberbürgermeister Alexander Vogt ist erst einen Tag im Amt - und greift sofort durch. Mit zwei Dienstanweisungen, die in der Stadtverwaltung für Wirbel sorgen dürften. Er wolle die Kontrolle haben, sagte Vogt zu seinem Vorgehen. Um welche Themen es dabei geht, hat mein Kollege Jonas Nayda aufgeschrieben.

Vogt war an seinem ersten Arbeitstag übrigens auch auf der Leipziger Buchmesse unterwegs und hat dort die Halle-Lounge eröffnet, wo sich das Stadtmarketing präsentiert. Was es dort zu sehen gibt und wie viel Halle in der Leipziger Buchmesse steckt, verrät Ihnen mein Kollege Jonas Kretzer.

Wenn Sie in den vergangenen Tagen am Riveufer spazieren waren, ist es Ihnen vielleicht schon aufgefallen - die beliebte Bootsschenke „Marie-Hedwig“ liegt nicht mehr an ihrem Ankerplatz. Wo das Schiff hin ist und ob es bald wieder zurückkommt, hat mein Kollege Marvin Matzulla herausgefunden.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Simon Ecker