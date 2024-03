HIER IN HALLE, NEWSLETTER VOM 22. MÄRZ 2024

ein Besuch in Leipzig brachte neue Erkenntnisse zur möglichen Zukunft des einstigen Kaufhofes in Halle. In der sächsischen Großstadt sprach mein Kollege Dirk Skrzypczak mit Geschäftsführer Patrik Fahrenkamp im dortigen Firmensitz der Stadtbau AG. Der verriet: Ein Bürohaus soll entstehen. Welche künftige Nutzung des einstigen Shoppingstempels sich noch dazu abzeichnet und welcher neue Mieter schon bekannt ist, lesen Sie hier.

In der Wohnsiedlung mit dem beschaulichen Namen „Kompottviertel“ im Süden von Halle sind die Anwohner aufgebracht. Für Ärger sorgt ein Durchfahrtsverbot, das derzeit allerdings von vielen Autofahrern ignoriert wird. Seit Monaten schon ist die Schranke defekt, die die östliche Dieselstraße in Halle für den Durchfahrtsverkehr sperren soll. Eine Bürgerinitiative will die Stadt jetzt zum Handeln zwingen und droht damit, vor Gericht zu ziehen. Meine Kollegin Annette Herold-Stolze informiert über den Fall.

Aufgebracht sind auch Anwohner im nördlichen Saalekreis, die nun zahlreich zur Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses erschienen. Denn dort sollte eine Vorberatung zu den geplanten Solarflächen in den Ortsteilen Brachstedt, Gutenberg, Krosigk, Nehlitz, Teicha und Ostrau stattfinden. Viele Einwohner sind mit diesem Vorhaben ganz und gar nicht einverstanden. Meine Kollegin Luisa König war bei der Sitzung dabei.

Einwohner, die sich ehrenamtlich engagieren gibt es viele. Der Bürgerpreis „Der Esel, der auf Rosen geht“ würdigt dieses Engagement und zeichnet sie aus. Ihnen fällt da auch jemand ein? Noch bis Juni können Sie selbst Menschen für den Preis nominieren. Zu den Nominierten gehört die AG Bildung im Bündnis Halle gegen Rechts, die die Bildungswochen gegen Rassismus organisiert und dank vielen ehrenamtlichen Helfern überhaupt möglich macht.

Übrigens: Die Bildungswochen 2024 gehen am heutigen Freitag mit einem großen Aktionstag in Heide-Nord zu Ende. Dort gibt es von 15 bis 18 Uhr viel zu erleben.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Ihr Denny Kleindienst