Hier in Halle, Newsletter vom 20. Dezember 2023

wann waren Sie zum letzten Mal im Bergzoo? Planen Sie vielleicht, der Anlage auf dem Reilsberg zu Weihnachten einen Besuch abzustatten? Vielleicht sogar an Vormittag von Heiligabend, wenn vor den Menschen die Tiere ihre Bescherung erhalten? Da kann ich nur raten, schnell zu sein. So manche weihnachtliche Fütterung ist längst ausverkauft. Mehr Chancen haben Sie vielleicht bei den „Magischen Lichterwelten“. Am Dienstag ist das Spektakel eröffnet worden. Ich habe für Sie schon mal reingeschaut - und kann Ihnen einen Besuch nur empfehlen.