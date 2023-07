Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

vielleicht haben Sie es dank der Lektüre der Mitteldeutschen Zeitung mitbekommen, oder vielleicht gehören Sie gar selbst dazu: Viele Hallenser wollen und können sich angesichts des Klimawandels und der immer stärkeren Überhitzung von Innenstädten nicht mehr damit abfinden, dass für Bauprojekte - vor allem in Halles Innenstadt - Bäume weichen sollen. Aktuell sind drei Linden auf dem Areal in der Großen Brauhausstraße betroffen, außerdem steht im Oktober die Fällung von sage und schreibe 38 Bäumen an der einstigen Schorre an. Dort will ein Investor ein Seniorenheim errichten. Für viele Hallenser ist das Vorgehen nicht hinnehmbar. „Bäume sorgen nachweislich für ein besseres Stadt- und Mikroklima, sie spenden Schatten und kühlen die umgebende Luft“ - das sind nur einige der vielen Argumente, die ich auf einem Treffen engagierter Bürgerinnen und Bürger am Samstag gehört habe. Inzwischen haben über 1.000 Bürger eine Petition zum Erhalt von Halles Stadtbäumen unterzeichnet. Noch ist es für die Linden an der Großen Brauhausstraße und möglicherweise auch für die Bäume an der Schorre nicht zu spät, meinen engagierte Hallenser, die sich auch weiter für den Erhalt von Halles Stadtgrün einsetzen wollen.