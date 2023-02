ein Jahr dauert der Krieg in der Ukraine nun schon, der mit dem russischen Angriff am 24. Februar 2022 im ganzen Land ausgebrochen war. In Halle sind zum Jahretag Hunderte Menschen im Stadtzentrum zusammengekommen, viele von ihnen gehüllt in ukrainische Flaggen. Und doch sind die Fragen, die sich nun stellen, nicht leicht zu beantworten. Sollten Waffen in die Ukraine geliefert werden? Verlängert das nicht nur den Krieg? Dass man dabei unterschiedlicher Meinung sein kann, zeigte sich auch bei den verschiedenen Kundgebungen.

