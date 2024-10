Hier in Halle, Newsletter vom 14. Oktober

nach diesem Unfall stellen sich viele Fragen: Ein 18-jähriger Fußgänger ist am Freitagabend in der Merseburge Straße schwer verletzt worden. Er wartete an einer Ampel, als ihn ein Polizeiauto erfasste. Ob die Beamten bei ihrer Fahrt zu einem Eimsatz tatsächlich mit Blaulicht unterwegs waren? Daran gibt es Zweifel.