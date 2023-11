Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

erinnern Sie sich noch an den Werbeauftritt von Deutschlands Fußballkaiser? Vor Jahren fragte Franz Beckenbauer im TV: „Ja, ist denn heut' schon Weihnachten?“ Das kann man am Wochenende in Halle auch fragen, denn die Stadt funkelt im grauen und muffigen November wie in der Adventszeit. Vermutlich noch besser. Was es mit dem Lichterfest auf sich hat, erfahren Sie im Beitrag meiner Kollegin Luisa König.