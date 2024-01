Enorm viele Silvesterknaller lassen die Feinstaubwerte in extreme Höhen schnellen. Lesen Sie außerdem, dass Halle auch in Sachen Geld einen Rekord hingelegt hat.

zu Silvester wurden in Halle so viel Feuerwerke und Böller abgeschossen, dass die Feinstaubwerte in der Neujahrsnacht den höchsten Wert in Sachsen-Anhalt erreichten. Das hat das Landesamt für Umweltschutz gemessen. An der Messstation Halle-Nord wurden eine Stunde nach Mitternacht 561 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen – im Vorjahr waren es nur 162 Mikrogramm. Jedoch war die Feinstaubbelastung nicht von Dauer. Nach dem Maximum sanken die Werte wieder so weit, dass die Behörde einen Tagesmittelwert von 43 Mikrogramm notierte.