So lief die Waldbrandübung | DLRG-Zentrum eröffnet | Großer Polizeieinsatz im Südpark

Hier in Halle, Newsletter vom 24. April 2023

Schlafen Sie am Wochenende auch gerne mal aus? Nun, am vergangenen Samstag waren vermutlich überdurchschnittlich viele Hallenser sehr früh auf den Beinen. Denn die große Waldbrandübung der Feuerwehr stand an und rund 500 Rettungskräfte wurden um 8 Uhr alarmiert.