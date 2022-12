Halle hat bald keinen Pandemiestab mehr

nun steht der Wechsel ins neue Jahr also kurz bevor. Und ich merke, dass ich mir zunehmend Gedanken über 2023 mache. So ist der Jahresurlaub zwar schon beantragt, ich weiß aber noch gar nicht, wo ich die freien Wochen verbringen werde. An potenziellen Urlaubszielen fehlt es nicht. Doch es könnte nicht schaden, die Liste der Möglichkeiten so langsam einmal zusammenzustreichen und mich festzulegen. Auch denke ich an die Freunde, die ich dann im kommenden Jahr aber wirklich besuchen will. Das noch übrige Jahr will ich derweil aber auch nicht einfach abschreiben. Sind schließlich noch ein paar Tage übrig. Zeit genug jedenfalls, um mir den Taschenkalender für 2023 zu besorgen, der mir noch fehlt.