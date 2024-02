Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

es gibt so Dinge in meinem Leben, die ich viel zu selten, aber dann mit um so größerer Begeisterung tue. Tomatenstulle mit Salz, Pfeffer und Zwiebeln essen zum Beispiel oder Postkarten an lange nicht gesehene Freunde schreiben. Schwimmen gehen gehört ebenso dazu, obwohl es in Halle dafür ja auch zu dieser Jahreszeit ausreichend Möglichkeiten gibt. So ist es auch mit den Kinos, die ich viel zu selten aufsuche – vom massentauglichen Hollywood-Blockbuster bis zum Arthouse-Streifen für den etwas anderen Geschmack ist alles dabei und an jedem Wochentag verfügbar. Jedenfalls habe ich es jetzt endlich wieder vor die Leinwand geschafft. Die filmische Reise führte nach Fernost, konkret in Japans Hauptstadt Tokio. Beeindruckende Bilder, eine faszinierende Geschichte – Wim Wenders’ „Perfect Days“ ist wirklich zu empfehlen. Ich bin dabei endlich wieder so richtig auf den Geschmack gekommen, zum Filmgucken auch mal das Haus zu verlassen. Der nächste Kino-Termin ist schon fest eingeplant.