Halle hat Oberwasser. Seit der Entscheidung für das Zukunftszentrum kann man in der Stadt eine neue Sieger-Stimmung bemerken. Vor allem in kommunalpolitischen Kreisen ist so ein Gefühl spürbar, das bisher selten in Halle vorkam: Euphorie.

Auch der sonst meist eher verhalten agierende Bürgermeister Egbert Geier hat am Mittwoch im Stadtrat neue Töne angeschlagen. Er lobte nicht nur minutenlang alle Beteiligten, die dafür gesorgt hatten, dass das Zukunftszentrum nach Halle kommt, sondern er kritisierte auch ungewohnt deutlich die sachsen-anhaltische Landesregierung.

Was sonst noch alles im Stadtrat passiert ist, der am Mittwoch zum ersten Mal seit anderthalb Jahren wieder „zuhause“ im Stadthaus tagte, können Sie in meinem Live-Ticker nachlesen.

Mit lokalpolitischen Grüßen

Ihr Jonas Nayda

P.S.: Die Reparaturarbeiten am Stadthaus sollen übrigens bis zur Eröffnung der Händelfestspiele beendet sein.