In Halle scheint ein Feuerteufel sein Unwesen zu treiben. In der Kleinen Uli brachten der oder die Täter Anwohner in Gefahr. Und der Blick auf Montag: Die Bauern legen Halle lahm.

Heute gibt es vermutlich in Halle nur ein Thema. Komme ich zur Arbeit? Die Kinder in die Schule? Über 1.000 Bauern wollen in Halle gegen die Sparpläne der Bundesregierung protestieren und mehrere Stunden den Riebeckplatz lahmlegen. Das dürfte den Verkehr in Halle zum Erliegen bringen. Auf mz.de werden wir aktuell alle Informationen für unsere Leser bündeln und über aktuelle Entwicklungen berichten.