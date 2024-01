Spaghetti kochen auf dem Hochschulcampus in Halle | Waren im Wert von mehr als Tausend Euro geklaut| Erste Wohnungen in Freyberg Brauerei sind bezugsfertig

das vergangene Wochenende habe ich in der tschechischen Hauptstadt Prag verbracht. Der Grund meiner Reise war der Besuch meiner Schwester, die dort gerade ein Auslandssemester absolviert. Warum also nicht die Chance nutzen, um dem Geburtsort Franz Kafkas einen Besuch abzustatten und sich ortskundig durch die architektonisch beeindruckende Metropole führen zu lassen? Da ich den Fernbus aus Umsteige-, Preis- und Pünktlichkeitsgründen der Deutschen Bahn vorziehe, bedeutete das für mich viereinhalb Stunden Fahrt pro Strecke. Nicht so kalt wie die Fahrtzeit ließ mich allerdings die Temperatur im Bus. Denn die stieg, so schien es, mit jedem gefahrenen Kilometer weiter an. Der Busfahrer wollte wohl, dass wir es warm haben. Vielleicht hegt er aber auch einfach nur eine Leidenschaft für das Saunieren. Um der vollkommenen Durchnässung zu entgehen, entledigte ich mich der Jacke sowie zweier Pullover – einem Prozess, der im geräumigen Zug doch deutlich einfacher gewesen wäre. Tja, man kann eben nicht alles haben. Doch genug von mir.