bei einem Großbrand in Dölbau bei Halle ist am Montag eine Scheune niedergebrannt - samt allem, was dort gelagert wurde. Ein Blumenhändler hat das Gebäude als Lager genutzt. Am Morgen nach dem Brand steht er noch unter Schock. Und er fragt sich, wie es nun weitergeht. Polizei und Feuerwehr ziehen derweil eine erste Bilanz zum Einsatz.