fahren Sie auch viel mit der Straßenbahn durch Halle? Speziell, wenn Sie häufiger in Neustadt zu tun haben oder in Halles größtem Stadtteil leben, dürfte Sie dann interessieren, was mein Kollege Dirk Skrzypczak berichtet. Die Havag macht sich schon bald an die Erneuerung der Elisabethbrücke. Welche Auswirkungen die Baupläne auf den Tramverkehr haben, erfahren Sie hier.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.