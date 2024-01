Ausmaß der Bauernproteste I Polizeieinsatz in Klinikum I Kapitän plant Reise

Hier in Halle, Newsletter vom 9. Januar 2024

ein halbes Hähnchen mitten auf der Bundesstraße essen - ich wette, daran haben Sie noch nie gedacht. Es klingt viel zu surreal und irgendwie auch sinnlos. Doch am Montag war genau das möglich und sogar ziemlich praktisch. Denn während der Bauernproteste kam es im Zentrum von Halle zum kompletten Stillstand. Auch die B80 war davon betroffen. Dort entschloss sich ein Grillhähnchenverkäufer, seinen mobilen Stand zu eröffnen und den Menschen vor Ort Essen anzubieten. Vielleicht hat das dem ein oder anderen wartenden Autofahrer ja den Streik versüßt. Welche Ausmaße dieser am Montag hatte und wie es Dienstag und Mittwoch weitergeht, erzählt Ihnen Denny Kleindienst in der heutigen Lektüre.