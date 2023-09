Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

nervt es Sie auch, eine gefühlte Ewigkeit an roten Ampeln zu stehen, bevor es grün wird? Dass es anders geht, verdanken wir in Halle aktuell Baustellen (wie am Glauchaer Platz) oder technischen Defekten (Delitzscher Straße, Luwu). Dort sind die Lichter aus. Und was passiert? Nichts! Halt, das stimmt nicht. Für den Verkehrsfluss ist es eine Wohltat. Mir sind weder Unfälle noch Probleme bekannt, die durch abgeschaltete Ampeln derzeit verursacht werden. Da stellt sich die Frage, ob wir alle Lichtsignalanlagen brauchen – oder wir uns das Leben mit zu vielen Ampeln selbst schwer machen.