so ein freier Tag mitten in der Woche ist schon etwas Schönes. Und dennoch bringt es mich jedes Mal durcheinander, was die Tage anbelangt. Umso mehr freue ich mich dann, wenn sich urplötzlich das Wochenende nähert, obwohl eben noch Montag war. Ich glaube, ich könnte mich da echt dran gewöhnen. Obwohl der Reformationstag oder eher „Halloween“ auf jeden Fall nicht zu meinen Lieblingsfeiertagen zählt. Viel zu oft hört man vermehrt von kriminellen Aktivitäten an diesem Tag. Manche wollen bewusst die Bürger in Angst und Schrecken versetzen. Davon halte ich nicht viel. Sicherlich passieren manche Dinge auch zufällig genau an diesem Tag aber einen gruseligen Unterton hat das trotzdem. So sind in Halle und dem Saalekreis am Reformationstag zwei Menschen gestorben, einer davon wurde getötet. Einen Tag danach habe ich mich in dem Ort des Verbrechens umgefragt, um mehr über den Verstorbenen herauszufinden und die Stimmung der Einwohner einzufangen. Die weiteren Hintergründe zu dem Verbrechen finden Sie hier.