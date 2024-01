Hallenser haben am Samstag den Opfern des Holocaust gedach . Und es gibt neue Gedanken zur Bekämpfung des Leerstandes in Halle.

über eine Million Menschen wurden alleine im Vernichtungslager Auschwitz während der Nazizeit ermordet. Doch vor 79 Jahren, am 27. Januar wurde das Lager befreit. Der 27. Januar ist heute der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Mehr als 400 Menschen war es am Wochenende wichtig, an zwei verschiedenen Gedenkveranstaltungen der Stadt Halle und des Bündnisses „Halle gegen rechts“ teilzunehmen. Ich war beeindruckt, wie groß das Interesse war und wünsche mir für die Bürger, dass noch weitere Veranstaltungen gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft auf die Beine gestellt werden.