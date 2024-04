Die Büroleiterin von Bernd Wiegand kann sich an die Geschehnisse vor fünf Jahren nur noch vage erinnern. Und noch ein Thema: Lieber Grün statt Stellplätze am Moritzburgring?

wissen Sie noch, was sie an einem bestimmten Tag vor fünf Jahren gemacht haben? Oder sagen wir es mal so: Wenn dort wichtige Dinge passiert sind, wie lebendig sind die Erinnerungen daran? Mit dieser Frage befasst sich das Landgericht in Halle. Hat der OB gelogen? Am Mittwoch ging der Prozess weiter. Doch wer dachte, dass die Büroleiterin von Bernd Wiegand etwas Licht ins Dunkel bringen würde, sah sich enttäuscht. Gerade deshalb war es aber spannend.