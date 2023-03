Halle hat wieder ein Planetarium. Mitarbeiter von Reno in Halle und Landsberg fürchten um ihre Jobs. Und so gefährlich ist es auf Halles Straßen.

Galaktische Eröffnung in Halle - Frust und Angst bei insolventem Schuhhändler

Hier in Halle, Newsletter vom 31. März

Der Weltraum. Unendliche Weiten. So beginnt eine der berühmtesten Filmserien - Star Trek. Und das Raumschiff Enterprise wurde auf dem Holzplatz bei der Eröffnung des neuen Raumflug-Planetariums tatsächlich als Vergleich bemüht. Zehn Jahre nach der Jahrhundertflut kann Halle also wieder in die Sterne schauen - und das spektakulärer als je zuvor. Wer von Ihnen Karten für die Eröffnungstage hat, hat sich glücklich schätzen.